Galatasaray haberi | Inaki Pena: Muslera bana çok yardımcı oldu

Galatasaray 'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Inaki Pena, Alanyaspor maçında sergilediği performansla takdir topladı. İspanyol kaleci, transferi ve sonrasında takımla geçirdiği kısa sürece ilişkin açıklamalarda bulunurken Fernando Muslera ile çok iyi bir ilişkileri olduğunu belirtti.

Galatasaray TV'ye konuşan Inaki Pena'nın açıklamaları şu şekilde:

"Hem kaleci antrenörümüz Ricard Segarra hem de Domenec Torrent bana haber verdiler. Kontrat açısından herhangi bir problem yoktu. Ben de bu tekliften dolayı çok memnun oldum ve oynamak adına buraya geldim"

"Bafetembi olsun, Semih olsun ve tüm arkadaşlarımla yaklaşık 1 hafta geçirdik Antalya'da. Birlikte antrenmanlar yaptık. Daha bir yakınlaşmamız oldu. Alıştım diyebilirim"

"Kaleci arkadaşlarımdan da güzel bir destek aldım. Birlikte antrenman yapıyoruz. Bana yardımcı oldular"

"Bu büyük kulübün bir parçası olmak, bu formayı giymek beni heyecanlandırdı. Ama Alanyaspor karşılaşması başlayınca kendimi tamamen maça odakladım. Rakibimiz de son dönemde iyi sonuçlar alan bir takımdı. Sonunda berabere kaldık. Çok kötü bir sonuç değildi. İlk maçımdan memnun ayrıldım diyebilirim"

"Barcelona, dünyada büyük bir takım. Galatasaray da hem burada hem de uluslar arası anlamda büyük bir takım. Buradaki oyun ile oradaki oyun arasında farklılıklar var elbette. İspanya'da daha çok oyun kurma, daha sakin bir oyun temposu var. Burada daha hızlı oyunlar gelişiyor. Domenec hocanın çalıştığı oyunu düşününce zaman içinde burada benzer şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum"

'Buradaki ekibimizde de Barcelona'daki benzer felsefe var'

"Barcelona'da kalecinin oyun kurulumundaki rolü üzerine bir felsefe var. Oyuna katılan 11. oyuncu olmak adına... Buradaki ekibimizde de benzer felsefe var. Onların da Barcelona geçmişleri var. Bu kulübün de felsefesinde onlar olumlu etki yapacaktır"

"Ricard Segarra hocayla yaklaşık 7-8 yıl birlikte çalıştık. Villarreal'den Barcelona'ya da onun etkisiyle geçmiştim. Onunla yakın bir ilişkimiz var. Ondan aldığım desteği sahaya yansıtmaya çalışıyorum"

"Fadıl hocayla da birlikte antrenmanlara çıkıyoruz. Çok güzel antrenmanlar çıkardığımıza inanıyorum"

'Muslera bana çok yardımcı oldu'

"Muslera'yı tanıyordum elbette ama kişisel olarak değil. Bu kulüp için çok önemli bir isim. Aynı dili konuşmamızın avantajıyla yakın bir ilişki kurduk. Bana çok yardımcı oldu geldiğimden beri. Çok mutluyum onunla olan ilişkimden dolayı"

"Aramız çok iyi zaten. İkimizin de amacı aynı. Aramızda kim daha iyi gibi bir çekişme olmaz. İkimiz de en iyi şekilde kendimizi vererek antrenmanlara, maçlara çıkacağız"

'Gelecekte burada oynama şansı neden olmasın'

"Barcelona ile anlaşmam gereği onlar izin verdiği için buraya gelebildim. Süre alabilmek istiyordum. Gelecekte burada oynama şansı neden olmasın. Gelecek ne getirecek göreceğiz"

"Barcelona'nın as kalecisi Ter Stegen. Bunu bilerek oraya döneceğim. Orada ikinci kaleci olarak bulunacağım. Kulüp için en iyisini yapmaya çalışacağız. Burada da çok keyif aldım. Çok mutluyum. Galatasaray'ın da gelecekte benim için bir seçenek olduğunu düşünüyorum"

"1 hafta önce geldim. 1 haftayı da Antalya'da geçirdim. İstanbul'u gezmeye vakit bulamadım. Bana harika ötesi olduğunu söylediler. İlk fırsatta gezeceğim"