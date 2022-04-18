Galatasaray haberi... Halil Dervişoğlu’nun 4. gol sevinci

Spor Toto Süper Lig ’in 33. haftasında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Halil Dervişoğlu attı. Karşılaşmanın 53. dakikasında sahneye çıkan Halil, sağ kanattan Omar Elabdellaoui’nin ortasında ceza sahası içinde düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. Süper Lig’de 6 maç sonra 11’de başlayan 22 yaşındaki futbolcu bu sezonki 4. golünü kaydetti. Halil’in 1 de Türkiye Kupası’nda golü bulunuyor.

Ligde son olarak 22. haftadaki Kasımpaşa maçında gol atan Halil Dervişoğlu, daha önce Göztepe ve Altay maçlarında da fileleri havalandırmıştı.

Müsabakaya 11’de başlayan Halil, 70. dakikada yerini Bafetimbi Gomis’e bıraktı.

İHA