Galatasaray , milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. 21 yaşındaki milli futbolcu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşen imza töreninin ardından Galatasaray Televizyonu'na konuştu.

Dervişoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Geçen seneki takım arkadaşlarımla, Fatih Terim ve ekibiyle birlikte çalışacağım için çok mutluyum. Heyecanlıyım. Bu sene güzel şeyler başarmak istiyoruz. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Elimden gelenin fazlasını vereceğim. Bunu oradaki herkes de biliyor. İnşallah iyiye doğru gider.''

'Onlarla yeniden sahaya çıkmak için bekliyorum'

''Sağ olsunlar sevgilerini her zaman hissettirdiler bana. Çok güzel bir şey böyle büyük bir camiadan böyle sevgi almak. Geçen sene taraftarsız oynuyorduk biliyorsunuz. Bu sene taraftarın önünde çıkacağız maçlara. İnşallah çok iyi bir performans sergileyip güzel maçlar koyacağız ortaya. Geçen seneki takım arkadaşlarımla oynamak tabii ki güzel bir şey. Birbirimizi tanıyoruz. Kerem ile birlikte A Milli Takım ’da oynuyoruz. Onlarla yeniden sahaya çıkmak için bekliyorum.”







