Galatasaray haberi: Göztepe hazırlıkları hemen başladı

Kayserispor beraberliğinin ardından gelecek hafta Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray , hazırlıklara başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Kayserispor karşısında ilk 11 başlayanlar salonda yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular, salondaki programın sonrasında sahada top kapma ve pas çalışması yaptı. Ardından fiziki koordinasyon ve şut çalışması gerçekleştirildi. Antrenman dar alanda yüksek tempolu çift kaleyle tamamlandı. Cim Bom, bugünü ise izinli olarak geçirecek.