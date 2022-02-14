2017-2018 sezonunda Galatasaray 'da 40 maçta 32 kez rakip fileleri havalandıran Bafetimbi Gomis, 3.5 yıl aradan sonra Sarı-Kırmızılı camiaya geri dönmüştü. Fransız forvet ile anlaşılmasının ardından taraftarlar bir hayli heyecanlanırken, yıldız golcü önceki gün de ilk maçına çıktı. Alanyaspor karşılaşmasında kadroda yer almayan Gomis, Kayserispor karşılaşmasında 59 dakika sahada kaldı. 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu, forma bulduğu süre içerisinde elinden geleni yaptı. Hücuma hareketlilik getiren Gomis'in tek eksiği gol oldu.





İlk maçında ne yaptı?

Dakika: 59

Şut: 0/6

Pas: 10

Şut pası: 1

İkili mücadele: 1/3

Ekstra program ile...

Bu arada fizik ve kondisyon anlamda birtakım eksikleri bulunan yıldız santrfor, hafta içerisinde ekstra programlar ile çalışacak. Bu anlamda Gomis'in, gelecek hafta oynanacak Göztepe maçına kadar hazır olması bekleniyor. İzmir ekibi ile oynanacak mücadelede Fransız oyuncunun, 90 dakika sahada kalması hedefleniyor.