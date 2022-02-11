Galatasaray , Süper Lig ’in 25. haftasında Kayserispor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve tempolu pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra top kapma ve pas çalışması yapıldı. Antrenman, savunma ve hücum organizasyonlarının gruplar halinde denenip uygulandığı taktik çalışmayla tamamlandı. Antrenmanda Muslera tedavi süreci çerçevesinde sahada düz koşu çalışmalarına devam etti. Işık Kaan Arslan da kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

Ülkesine bile gitmedi

Afrika Kupası'nda Mısır formasıyla final oynadıktan sonra ülkesine giriş yapmadan direkt ailesiyle Türkiye'ye dönen Mostafa Mohamed de takımla çalışmalara katıldı. Böylece Florya'da Gomis - Mohamed rekabeti de başlamış oldu. Torrent, Kayseri maçında Gomis'i ilk 11'de oynatmayı düşünse de Mohamed'in fiziksel açıdan daha hazır olması fikrini değiştirmesine yol açabilir.