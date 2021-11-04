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Galatasaray haberi: Fernando Muslera: 3 puanı alacak pozisyonları yakaladık

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 1-1 berabere kaldıkları Lokomotiv Moskova maçını değerlendirdi. Bu seviyelerde pozisyonları gole çevirmenin önemine dikkat çeken Muslera, ''Atamadığımız zaman rakip sizi cezalandırabiliyor. Ne olursa olsun sahada iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Liderliğimiz devam ediyor. Önümüzde iki maçımız var. Artık o maça konsantre olacağız.'' dedi.

04 Kasım 2021, Perşembe 23:08 Son Güncelleme:
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Galatasaray haberi: Fernando Muslera: 3 puanı alacak pozisyonları yakaladık

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray , Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, bu seviyelerde pozisyonları gole çevirmenin önemine dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

'3 puanı almak istiyorduk'

''Kendi sahamızda kendi evimizde 3 puanı almak istiyorduk. Alacak pozisyonları da yakaladık. Bu seviyelerde yakaladığın zaman atmak gerekiyor. Atamadığımız zaman rakip sizi cezalandırabiliyor. Ne olursa olsun sahada iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Çok pozisyona girdik. Hala her şey bizim elimizde. Liderliğimiz devam ediyor. Önümüzde iki maçımız var. Artık o maça konsantre olacağız.''


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