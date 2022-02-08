Galatasaray 'da son dönemde yaşanan kötü gidişatın ardından Fatih Terim ile yollar ayrılırken, Domenec Torrent ile de istenilen sonuçlar alınabilmiş değil. Sarı-Kırmızılı ekip, 24. hafta sonunda 28 puanla 13. sırada. Başkan Burak Elmas ve yönetimine yönelik eleştiriler her geçen gün artıyor. Fatih Terim'in başkanlık çalışmaları yürüttüğüne dair iddialar da gerek sosyal medyada, gerek yazılı basında yer aldı. Sarı-Kırmızılı ekiple şampiyonluklar yaşayan unutulmaz orta saha Felipe Melo da, Fatih Terim'in Galatasaray Başkanı olmasını isteyenlerden... Brezilyalı yıldız, "Fatih Terim'i Galatasaray'da başkan olarak görmek ister misiniz?" sorumuza aslan emojili "Evet" yanıtını verdi. Melo'nun bu yanıtı taraftarlardan da oldukça olumlu tepkiler aldı.







