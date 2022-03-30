Galatasaray haberi... Feghouli yine sakatlandı
Galatasaray haberi... Kas ağrısı nedeniyle son anda Barcelona maçı kadrosundan çıkarılan, ligde ise Gaziantep deplasmanında yedek kulübesinden çıkamayan Feghouli, bir kez daha Cezayir Milli Takımı'nda sakatlandı.
Ülkesinin son antrenmanına çıkmayan tecrübeli futbolcunun dinlendirildiği açıklandı. Diğer tarafta Galatasaray 'da da Torrent'in Feghouli'nin üzerini çizdiği öğrenildi. İspanyol hocanın, en kritik maçta ağrılarını öne sürerek oynamamayı tercih eden deneyimli yıldıza, kalan haftalarda şans vermeyi düşünmediği belirtiliyor. Sözleşmesi sona erecek olan Feghouli hakkında son kararı ise yeni yönetim verecek.