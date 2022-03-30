Galatasaray haberi... Feghouli yine sakatlandı

Ülkesinin son antrenmanına çıkmayan tecrübeli futbolcunun dinlendirildiği açıklandı. Diğer tarafta Galatasaray 'da da Torrent'in Feghouli'nin üzerini çizdiği öğrenildi. İspanyol hocanın, en kritik maçta ağrılarını öne sürerek oynamamayı tercih eden deneyimli yıldıza, kalan haftalarda şans vermeyi düşünmediği belirtiliyor. Sözleşmesi sona erecek olan Feghouli hakkında son kararı ise yeni yönetim verecek.