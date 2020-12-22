Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçı sonrası üç farklı maddeden PFDK'ya sevk edilmişti. TFF Hukuk Müşavirliği; Terim'i 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle futbol disiplin talimatının 36. maddesi, 'hakaret' nedeniyle 41. maddesi ve 'tedbire uymaması' yüzünden de 50. maddesi kapsamında kurula göndermişti. Eski Tahkim Kurulu Başkanı Türker Arslan ise konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan eski Tahkim Kurulu Başkanı Türker Arslan, ""Fatih Terim'in hakaret içeren bir beyanı yok. Karşısındakini rencide edici, centilmenliğe aykırı bir davranıyı söz konusu, bunun da cezası çok fazla değil. Maalesef sosyal medyada yetkili diyebileceğimiz bir takım kişiler, kurullardan evvel cezayı tayin ettiklerini söylüyorlar. Aynı şeyi Sergen Yalçın için de yapıyolar; ki çok yanlış Sergen Yalçın'ın da beyanlarında hakaret yok. Centilmenliğe aykırılık nedeniyle ceza verilebilir. Bence 2-3 maç ceza ile bu işin normal şartlarda çözülmesi gerekir" dedi.

'2-3 maçtan fazla ceza adil olmaz'

Arslan, "Kurullarda son zamanlarda, kararlarda istikrar yok. Birbirine ters düşen uygulamalar var. Disiplin Kurulu bunu yapıyor; Tahkim Kurulu da usule uygun olarak bunları onuyor. Burada 'Fatih Terim'e ders verelim' mantığıyla hareket edilmişse, daha ağır cezalar çıkabilir. Sosyal medyada o yüzden 10 maç falan diyorlar. Bu doğru, adil ve hukuki olmaz. Çok objektif olmayan bir karar çıkacağına dair kaygım var. Bu ahlâka ve eşitlik anlayışına sığmaz. Sosyal medyadaki yazışmalar bu kaygıyı arttırıyor. Perşembe günü kurul ne karar verecek bilemiyorum. Ben ciddi bir endişe içerisindeyik. En fazla 2-3 maçla, ki bunun indirimi de var bu konu karara bağlanmalı. Afaki davranılırsa burada bir art niyet olduğunu düşünmek gerekir" şeklinde konuştu.