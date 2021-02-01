Ligde fikstürün sıkışık olması, Galatasaray’ın arka arkaya Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile maçlarının bulunması, teknik direktör Fatih Terim’i bir takım tedbirler almaya itti.

Bir hafta içinde iki karşılaşmayı birden düşünen Terim’in, son oynanan Gaziantep maçının kahramanı Onyekuru’yu yine yedek soyunduracağı ifade edildi. Nijeryalı futbolcunun, fiziksel olarak henüz takımla aynı seviyede olmaması nedeniyle yarınki Başakşehir maçına da kulübede başlayacağı öğrenildi. Teknik Direktör Fatih Terim’in Nijeryalı futbolcuyu yine hamle oyuncusu olarak değerlendirmeyi düşündüğü belirtildi. Takıma katıldığı andan itibaren sarı-kırmızılılar için büyük bir itici güç olan Onyekuru’nun, Fenerbahçe deplasmanında ise ilk 11’de başlayacağı dile getirildi. (Skorer)