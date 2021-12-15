Avrupa'da müthiş bir sezon geçirmesine rağmen ligde tam anlamıyla kâbus yaşayan Sarı-Kırmızılılar, kötü gidişe çare arıyor. Cezası nedeniyle Sivasspor deplasmanında da locada oturan teknik direktör Fatih Terim, yenilgi sonrasında ekibi ve öğrencileriyle kısa bir değerlendirme yaptı.

Fatih hocanın yine kaçan gollerden dert yandığı ve "Fırsat yakaladık, yine atamadık. Atamıyoruz, atmamız lazım. Son tercihleri yanlış kullandınız" dediği öğrenildi.

Maça Diagne ile başlayıp daha sonra Mohamed ile Halil'i kullanan Sarı-Kırmızılılar, yine beklenen sonucu alamazken, devre arasında forvetlerle ilgili bir transfer operasyonu daha yapılacağı belirtiliyor.







