Galatasaray haberi: Fatih Terim ve futbolculara Antalya'da sevgi gösterisi
Galatasaray, Süper Lig’in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç öncesi kamp için Antalya’ya geldi. Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, cumartesi günü saat 19.00'da Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla Alanya deplasmanı hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılı ekip, daha sonra Türk Hava Yolları'na ait saat 16.30'daki özel uçuşla İstanbul'dan Antalya'ya geldi.
Antalya Havalimanı çıkışında sarı kırmızılı taraftar, teknik direktör Fatih Terim ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Fatih Terim ile Arda Turan taraftarın formasını imzalayıp, fotoğraf çektirdi.
Sarı Kırmızılı kafile güvenlik tedbiri alan polisin oluşturduğu bariyerler arasında taraftarının tezahüratlarıyla takım otobüsüne bindi. Galatasaray, maç gününe kadar hazırlıklarını Sueno Hotels Deluxe Belek'te devam edecek.