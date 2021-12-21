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Galatasaray haberi... Fatih Terim: Herkesle mücadele edeceğiz

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Adana Demir deplasmanı öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Kafanızı kaldırın, gerekirse herkesle mücadele edeceğiz. Biz Galatasarayız" ifadelerini kullandı

21 Aralık 2021, Salı 09:08 Son Güncelleme:
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Galatasaray haberi... Fatih Terim: Herkesle mücadele edeceğiz

Cezası nedeniyle kulübede yer alamayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya'da yapılan idmanda oyuncularını motive etmeye çalışıyor. Son Başakşehir karşılaşmasında hakem Zorbay Küçük'le yaşanan diyaloglar ve kulübün kurullarla mücadelesi nedeniyle moraller bozulurken, tecrübeli çalıştırıcı takımını sahaya odaklamaya çalışıyor.

Adana Demirspor deplasmanı öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştiren Fatih Terim, "Kafanızı kaldırın, gerekirse herkesle mücadele edeceğiz. Biz Galatasarayız" ifadelerini kullandı.

Tek taktik idmanla maça

Sarı-Kırmızılılar, 1-1'lik Başakşehir beraberliği sonrası, tek taktik antrenmanla Adana'ya geçti ve zorlu mücadele için kampa girdi.

Metin Karabaş


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