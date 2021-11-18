Galatasaray haberi: Fatih Terim derbi kadrosunu belirlemeye çalışıyor

Fenerbahçe maçının biletleri tamamen tükendi ve Galatasaray camiası derbinin havasına girdi. Milli takımlara gönderdiği oyuncuları dönmeye başlayan sarı-kırmızılılarda sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Morutan, dünkü antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Teknik direktör Fatih Terim, F.Bahçe karşısında ilk 11'de tercih etmek zorunda olduğu 3 yerli ismi belirledi: Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu. Derbide Hücum futbolu oynayacak Galatasaray'da tek ön libero Berkan kullanılacak.

Halil'e Milli Takım rolü

Milli Takım'da hücum hattında Burak Yılmaz'ı tamamlayan Halil'e derbide aynı rolün verilmesi bekleniyor. A planı olarak ileri uçta Mostafa Mohamed ve forvet arkası pozisyonda Halil düşünülüyor. Fatih Terim, iyileşse de Morutan ile Feghouli ile ilgili kararını henüz vermedi. İki oyuncudan biri hem yerli kuralı hem de taktik gereği yedek soyunabilir. Feghouli ve Morutan birlikte oynarsa Mohamed'e kulübe yolu gözükecek. Ancak bu kez de orta sahanın direnci azalmış olacak. Fizik gücü ve rakibe yapacağı presle Mısırlı yıldız forvette favori olarak görünüyor.

Sabah







