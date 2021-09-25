Galatasaray haberi... Fatih Terim, çıkış planını hazırladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçında galibiyeti getiren oyun anlayışı ve o gün sahaya sürdüğü ideale yakın ilk 11'i, devre arasına kadar aynı şekilde kullanmayı planlıyor. Milli araya kadar oynayacakları 3 maçlık periyodu ( Göztepe , Marsilya (d), Rizespor (d) en az hasarla atlatıp, Galatasaray'ı yeniden ayağa kaldırmak ve iki kulvarda da iddiasını ortaya koymak isteyen Terim, sonrası için de farklı bir plan yaptı. Fatih hoca, milli ara için kondisyoner Scott Piri ile birlikte özel bir çalışma programı hazırlayarak, takım temposu ve dinamizmini en üst seviyeye çekmeyi hedefliyor.

Transferi heyecanla bekliyor

Belirlediği 11'i, sakatlıklar ve cezalar dışında üzerinde çok fazla oynamadan istikrarlı bir şekilde kullanmanın hesapları içinde olan Fatih Terim, milli arada oyuncularını bir anlamda kampa sokmayı düşünüyor. Milli takımlara katılacak oyuncular için de dönüşte ayrı bir program uygulanacak. Kayserispor yenilgisinin ardından transfer mesajları veren Terim, devre arasına kadar her iki kulvarda da yarışı sürdürüp, Ocak'ta yapılacak takviyelerle bambaşka bir takım ortaya çıkarmayı istiyor.

Ayrılık listesini hazırlıyor

Bu arada Terim, sezon başından bu yana bir türlü verim alamadığı birçok yıldızın biletini kesmek üzere. Fatih hocanın, önümüzdeki haftalarda yönetime, Ocak ayında gönderilmesini istediği oyuncuların bir listesini vereceği öğrenildi. Şimdiden bu listeye birkaç isim yazan Fatih hocanın, Yedlin, Feghouli, Babel ve Luyindama'yı gözden çıkardığı, ancak nihai karar için bir süre daha bekleyeceği belirtiliyor.







