Galatasaray haberi... Fatih Terim: Biz bu puan farkını kapatırız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu akşam oynanacak Sivasspor karşılaşması öncesinde öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam, “Avrupa’dan sonra artık uzun bir süre boyunca bütün konsantrasyonumuzu lige vereceğiz. Konsantrasyonumuzu bozmaz ve her şeyimizi sahaya koyarsak, yapamayacağımız şey yok. Şampiyonluk için son ana kadar mücadele etmeli. Sivas maçıyla birlikte yeniden çıkış yakalamalıyız. Rakiplerimiz de bu süreçte puan kaybedecek. Ama önemli olan bizim ne yaptığımız” ifadelerini kullandı.

‘Her şeyimizi ortaya koymalıyız’

Terim, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her şeyimizi sahaya koymalı ve ilk düdükten, son düdüğe kadar her maçta mücadele etmeliyiz.” Tecrübeli teknik adamın yaptığı konuşmanın ardından da oyuncular ortak bir görüş bildirdi. Deneyimli çalıştırıcının öğrencileri, Terim’in sözlerinin ardından, “Biz bu puan farkını kapatırız” dedi. Lider Trabzonspor ’un takıldığı haftada Sarı-Kırmızılılar, zirvenin 16 puan gerisinde yer alıyor.







