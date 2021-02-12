Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Galatasaray, Younes Belhanda konusundaki son durumu netleştirdi. Galatasaray taraftarları arasında bazıları Faslı oyuncuyla sözleşme uzatılmasını isterken bazıları da sezon sonu yolların ayrılmasını savunuyor. Yönetim, Belhanda'ya yıllık 1.5 milyon Euro teklif etti. Fatih Terim de oyuncunun takımda kalmasını istiyor. Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak, sözleşmesi sona erecek oyuncular hakkındaki soruya ''Emre Akbaba ile bir aydır konuşuyorum, problem olmaz. Muslera Galatasaray'ın sembolüdür, daha uzun yıllar hizmet eder'' cevabını verdi.









Fatih Terim onayı verdi

Sözleşmesi uzatılmayan Belhanda, Körfez ülkelerinden teklifler almasına rağmen kalmak istediğini kulübe iletti. Fatih Terim'in de Faslı 10 numaranın devam etmesi yönünde görüş belirttiği öğrenildi.

Yönetim ise Belhanda'nın ücretini yüzde 50'den fazla indirme kararı aldı. Yıldız oyuncuya 1.5 milyon Euro'dan iki yıllık yeni sözleşme teklif edildi.

Mevcut sözleşmesinde garanti parası 3 milyon 350 bin Euro yazan Belhanda 1 milyon Euro indirime gitti ve 2 milyon 350 bin Euro istedi. Yönetim ile Belhanda'nın talepleri arasında 850 bin Euro fark bulunduğu ortaya çıktı.

30 yaşındaki Faslı oyuncunun Galatasaray'da kalma olasılığı yüzde 50 olarak görülüyor. Belhanda sezon sonuna kadar sergileyeceği performansla kaderini belirleyecek.







