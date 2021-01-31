Galatasaray'da hem TFF hem UEFA FFP limitinin önündeki en büyük engellerden biri olarak Kolombiyalı golcü Radamel Falcao bulunuyor. Oynamadığı resmi maç sayısı, oynadığı resmi maç sayısını geçen Radamel Falcao için Galatasaray teklif bekliyor. Menajeri Jorge Mendes ile görüşen ve kulüp bulması istenen Radamel Falcao için Galatasaray'ın önünde farklı bir plan da bulunuyor.

Diagne ve Ryan Babel formülü

Galatasaray, Falcao için herhangi bir bonservis talep etmezken kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve Fatih Terim de, bunu doğrulamıştı. İspanya'da tedavi olan Falcao için Mbaye Diagne ve Ryan Babel formülü de önemli bir seçenek.





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Düşünülen formül

Galatasaray, Mbaye Diagne'yi Club Brugge'e kiralarken maaşını ödemeye devam etmiş ancak maaş bedeli tutarınca kiralama bedeli almıştı. Böylece FFP de eli rahatlayan Galatasaray, Diagne'nin maaşını da bilançosundan düşürmüştü. Benzer bir formül Ryan Babel için de kullanılmıştı. Sezonun kalanında Ryan Babel 1.550 milyon euro maaş ödeme yapması gereken Galatasaray, bu maaşı kendisi vermeyi sürdürmüş ancak Ajax'tan bu ücreti kiralama bedeli olarak tahsil etmişti.

Bu iki formül sayesinde Galatasaray, UEFA ile yaptığı FFP anlaşmasının sattığın kadar alabilirsin maddesine uymayı başarmıştı. İrfan Can Kahveci, Mostafa Mohammed başta olmak üzere birçok oyuncuyla transfer görüşmelerini sürdüren Galatasaray için Falcao da böyle bir formülle el güçlendirebilir.









Galatasaray, Radamel Falcao'yu maaşının tamamını veya bir kısmı kadar olan bedeli kiralama ücreti alarak verebilir. Real Madrid, Gareth Bale'i Tottenham'a 1+1 sezonluk kiralık verirken maaşının yarısını ödemeyi de kabul etmişti. Ancak, Bale'in maaşının yüzde 50'sini de bilançosundan düşürmüştü.

Teklif bekleniyor

KAP açıklamasına göre yıllık maaşı net 5 milyon euro olan Falcao için Galatasaray, River Plate başta olmak üzere kulüplerden teklif beklemeyi sürdürüyor.

Milliyet/Skorer





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