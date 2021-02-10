Galatasaray'da şanssız sakatlık sorunları nedeniyle bir türlü istikrarı yakalayamayan ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen Radamel Falcao için Güney Amerika'dan yeni bir iddia ortaya atıldı. ESPN F90'da açıklamalarda bulunan Cristian Fabbiani, Falcao'nun yaz aylarında River Plate'e transfer olmak istediğini iddia etti.

İlk başta isim vermeden açıklamalarda bulunan Fabbiani, "Bir gelişme var ki eğer geri dönerse bu yılın transferi olur. River Plate'te oynadı. Milli takımda forma giymek istediği için gelmek istiyor. Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Karısı da Arjantinli. River Plate onun için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Programın son bölümünde ise Fabbiani, bahsettiği ismin Falcao olduğunu açıkladı: "Haziran ayında Falcao"





Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz; 14 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Falcao, düzelecek ve gelecek. Falcao bize derse ki 'Şu kulübü buldum, transfer olmak istiyorum', ki kendisine Güney Amerika ve Arabistan'dan teklif geldi istemiyor" ifadelerini kullanmıştı.