Galatasaray haberi: Falcao, forma için sırasını bekleyecek

Bu sezon yaşadığı iki ayrı sakatlık yüzünden tam 4 ay sahalardan uzak kalan Radamel Falcao sonunda iyileşti. İki haftadır idmanların tamamına katılan Kolombiyalı oyuncu, "Hiçbir ağrı hissetmiyorum. Oynamaya hazırım'' dese de Fatih Terim'i ikna edemedi. Artık birinci forveti Mostafa Mohamed olan Terim, "Döndüğün gibi seni oynatamam" diyerek yıldızına mesajı gönderdi. Teknik heyet, takım içindeki dengeleri de göze alarak Falcao'ya kısıtlı dakikalarda şans vermeyi planlıyor. Erzurumspor maçı kadrosuna girmesi beklenen tecrübeli oyuncunun süre alıp almayacağına oyunun gidişatına göre karar verilecek. İlk planda yedek soyunacak Falcao, yorucu fikstürde Mostafa Mohamed'e nefes aldırmak için duruma göre forma şansı bulacak. Andone, Adem Büyük, Babel ve Diagne ile girdiği forma rekabetinde ilk tercih olan Falcao'yu yeni transfer Mohamed gölgede bıraktı. Sakatlıklar nedeniyle Falcao 2 sezonda tam 41 maç kaçırdı…

35 yaşındaki oyuncu, sahaya çıktığı 31 maçta 16 gol atıp, 3 kez de asist yaptı.

TERİM'DEN İSTİKRAR MESAJI

Sakatlık ve cezalar yüzünden neredeyse her hafta farklı ilk 11'le sahaya çıkan Galatasaray sonunda kadro istikrarını yakaladı. Fatih Terim, Alanya'dan 1-0 galibiyetle dönen takımını bugün değiştirmeden sahaya sürecek. Erzurumspor maçına geçen haftaki ilk 11'le çıkacak Galatasaray'da geride Yedlin-Luyindama-Marcao-Ömer görev yapacak. Ön libero Etebo'yu, orta sahada Gedson Fernandes ve Emre Kılınç tamamlayacak. Sağda Arda, solda Onyekuru ve en uçta Mohamed olacak.

FEGHOULİ FORMAYA HAZIR

Sakatlığı nedeniyle 24 Ocak'taki Yeni Malatya maçından bu yana forma giyemeyen Sofiane Feghouli, Erzurum karşılaşması ile sahalara dönecek. Takımla çalışmalarını sürdüren Cezayirli yıldız, maçın gidişatına göre ikinci yarıda sahaya çıkabilir. Fatih Terim'in, oyuncusunu yavaş yavaş takıma dahil edeceği öğrenildi.

HEDEF 8'DE 8

Ligde 7 haftadır kazanan Galatasaray, bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında ağırlayacak. Yeni bir seri başlatıp 23 günde oynayacağı 5 maçı da kazanmak isteyen sarı-kırmızılılar, 15 puan daha toplayıp şampiyonluk yolunu da aydınlatmak istiyor.

Kaynak: Sabah