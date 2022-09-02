Galatasaray haberi: Evander transferi bitiyor!

sahaya takviye yapmak için yoğun bir uğraş verdi. Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke'nin formasını giyen Amine Harit ile Danimarka takımlarından Midtjylland'da görev yapan Evander, on numara listesinde ilk sırada yer alan isimlerdi. Fakat dönemin şartları sebebiyle iki oyuncuyla da bir türlü anlaşma sağlanamamıştı. Şimdi ise Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından Aslan, yeniden atağa geçti!

Evander için görüşmeler başladı. Daha önce 4 milyon Euro'luk teklif yapan Cim Bom, Danimarka ekibinden 8 milyon Euro'luk karşı bir teklif almıştı.

Yerine oyuncu aldılar

Fakat Sarı-Kırmızılılar, transferi bitirme konusunda bu kez hayli kararlı. Galatasaray Yönetimi, teklifini 6 milyon Euro'ya kadar çıkarttı. Midtjylland, diğer yandan da Evander'in bölgesine transfer yaparken, oyuncu da Aslan'a gelmek istiyor. Hâl böyle olunca tüm ibre de Cim Bom'a döndü. Kısa bir süre içerisinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.



