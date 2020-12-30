Galatasaray haberi: Emre Akbaba ayrılıyor

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak sakatlıklar yüzünden bir türlü beklenen katkıyı sağlayamayan Emre Akbaba'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu sezon ilk 11'de bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen Emre, artık yedek kulübesinden hamle oyuncusu olarak değerlendiriliyor. Performansıyla takım arkadaşlarının gölgesinde kalan hücum oyuncusunun, ayrılmayı düşündüğü öğrenildi. Galatasaray cephesinden de henüz 28 yaşındaki futbolcuya yeni bir teklif sunulmadı.

Sözleşmesinde Euro kuru 5.3'e sabitlenen Emre Akbaba, 1 milyon 750 bin Euro garanti paranın karşılığı olarak sarıkırmızılı takımda 9.2 milyon TL kazanıyor. Galatasaray o dönem Fenerbahçe'nin elinden kaptığı yıldız futbolcu için Alanyaspor'a 4 milyon Euro bonservis ödemişti.

(Sabah)