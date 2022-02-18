Galatasaray 'ın sezon başında FCSB'den kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, şu ana kadar beklentileri karşılayabilmiş değil... Rumen oyuncunun durumuna ilişkin bir açıklama da Romanya Millî Takımı Teknik Direktörü Edi Iordanescu'dan geldi.

Iordanescu, 18 Ağustos 2021'de FCSB'nin başına geçerken Olimpiu Morutan 21 Ağustos 2021'de resmen Galatasaray kadrosuna katılmıştı. Ocak 2022'de FCSB'den ayrılarak Romanya Millî Takımı'nın başına geçen Iordanescu, 6 aylık sürece Olimpiu Morutan ile çalışsa Rumen oyuncunun Galatasaray'a çok daha hazır şekilde gitmiş olabileceğini belirtti.





İşte Edi Iordanescu'nun Telekom Sport'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"FCSB ile sözleşme imzaladığım hafta Morutan ayrıldı. Onun ve kulüp için iyi bir teklifti. Teklifi öğrenince odama geldi ve konuşup ayrıldık"

"Eğer onunla 6 ay çalışma fırsatım olsaydı yıl sonunda Galatasaray'a çok daha hazırlıklı gider ve şu anda yaşadığı süreçleri yaşamazdı. Kamuoyuna yansıdığı gibi hiçbir şüphe olmazdı"

"Hâlâ üzerinde çalışması gereken çok şey vardı. Zihniyeti, disiplini, futbol dışı hayatı, devamlılığı, kişiliği, ruhu... Bu hamleye hazır değildi ama yeteneği sayesinde ayrıldı"