Süper Lig 'in 37. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden ve 2 maç sonra kazanan Galatasaray 'da teknik direktör Domenec Torrent, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. İstedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını vurgulayan İspanyol teknik adam, rakibin ilk geldiği pozisyonda gol atmasına değindi, ''Bazen istediğiniz gibi olabiliyor, bazen olamıyor.'' dedi.

'Galatasaray'da bu sene çektiğimiz en büyük sorun buydu'

Bu sezon çok pozisyon yakalamalarına rağmen gol atmakta zorlandıklarının altını çizen Torrent, ''Galatasaray'da bu sene çektiğimiz en büyük sorun buydu. Çok fazla fırsat yakalasak bile çok fazla gol atamıyorduk. Bunu geliştirmemiz gerekiyor.'' diye konuştu.







