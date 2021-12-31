Galatasaray haberi: Diagne’nin gözü Giresunspor maçında

Galatasaray ’da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Mbaye Diagne, 1 ay içinde geri dönmeyi hedeflediğini açıklamıştı. Senegalli forvetin tedavi sürecinde sona gelindi. Şu sıralarda tatil yapan tecrübeli futbolcunun, Ocak ayının ilk haftasında oynanacak olan Giresunspor karşılaşmasında kadroda yer alması planlanıyor. Bu arada Diagne'ye Arap ve Belçika kulüplerinden bazı teklifler geldiği, ancak golcü oyuncunun bunları yeterli bulmadığı için geri çevirdiği öğrenildi.