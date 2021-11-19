Galatasaray haberi... Derbi aslanı Mostafa Mohamed!

Galatasaray 'da teknik direktör Fatih Terim, derbi planını belirledi. Hazırlık maçında Bursaspor 'a hattrick yapan Diagne ve Mısır Milli Takımı'ndan yeni dönen Mostafa Mohamed forma bekliyor. Teknik heyet, iki oyuncunun da performans durumunu yakından takip ederken Mısırlı yıldız öne çıktı. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de ağları havalandıran Mostafa Mohamed, Halil ile birlikte forvet hattında yükü omuzlayacak. Sözleşmesindeki 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunun kullanılacağı bilgisi geçtiğimiz hafta oyuncuya iletilirken, 23 yaşındaki oyuncunun da morali yerine geldi. Mostafa'nın idman performansı teknik direktör Fatih Terim'den olumlu not aldı. Tecrübeli çalıştırıcının, Nef Stadı'ndaki maça Mısırlı oyuncu ile başlayıp Diagne'yi yedek güç olarak kullanacağı bildirildi. Milli Takım 'da forvet arkasında başarılı olan Halil Dervişoğlu, pazar günkü zorlu karşılaşmada da bu mevkide kendine yer bulacak.

Kaynak: Sabah