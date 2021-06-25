Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas görev sürecinde Özhan Canaydın modelini uygulayacak. Sarı-kırmızılı kulübün yeni patronunun yönetim tarzı olarak merhum Başkan Canaydın’dan esinlendiği ortaya çıktı. Özhan Canaydın dönemindeki gibi Florya Metin Oktay Tesisleri ve teknik ekiple direkt kendisi iletişim halinde bulunacak olan Elmas böylece arada herhangi bir aracı kullanmayacak.





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Burak Elmas, yönetim kurulu toplantılarını da sık sık Florya’da gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılı kulübün patronuna Işıtan Gün ile Ural Aküzüm futbol konusunda yardımcı olacak. Işıtan Gün’ün transfer çalışmaları nedeniyle önceki gün yapılan ilk yönetim kurulu toplantısına katılmadığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yöneticinin, Teknik Direktör Fatih Terim’in listesinde yer alan isimlerin transferi için yoğun bir çalışma yürüttüğü ileri sürüldü.

Florya’ya çıkarma!

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Futbol A Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya geldi. Genel Kurul Üyesi ve iş insanı Bahattin Demirbilek de bu görüşmede yer aldı. Bu arada yeni yönetim kurulu bugün Ankara’ya giderek Anıtkabir’i ziyaret edecek.

Milliyet







