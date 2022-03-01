Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Haber Global ekranlarında Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk olan Burak Elmas, Arda Turan'ın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf hakkında da konuştu.

Arda Turan'ın Fatih Terim ile birlikte olması ve yemek yemesiyle ilgili bir rahatsızlık duymadığını söyleyen Burak Elmas, tecrübeli futbolcunun resmi paylaşarak hata yaptığını dile getirdi.

Burak Elmas'ın açıklaması şu şekilde:

"Arda'nın Fatih Hoca'yla birlikte olması ve yemek yemesiyle ilgili bir rahatsızlık duymadım. Mevcut hocasının ekstra haksız eleştiriye tabi tutulduğu bu dönemde kaptan olarak öyle bir resmi koymaması gerektiğini düşünüyorum. Fatih hocayla kişisel ilişkisi var, istediği zaman görüşebilir. Bununla ilgili bir düşüncem yok ama bence o resmi paylaşarak hata yaptı. Galatasaray'ı çok büyük yerlerde temsil etmiş bir oyuncu ve Galatasaray'a tecrübelerini aktarmasını isterim. Herkes böyle hatalar yapıyor, ders çıkarmak daha önemli."

Arda Turan'ın paylaşımı şu şekildeydi:



