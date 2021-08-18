Önceki gün Giresunspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadelede tarihi bir an yaşandı. Sarı- Kırmızılı ekibin stoperi Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na sinirlendi ardından depar atarak, genç futbolcuya önce kafa attı, ardından da yumrukladı. Şimdi ise gözler, Sarı-Kırmızılı ekibin uygulayacağı yaptırıma çevrildi.

Marcao, ilk etapta beklenildiği gibi özür diledi. Yaşanan son gelişmelerin ardından Marcao, özel bir program dahilinde takımdan ayrı çalışacak. Bu süre içerisinde yarın Avrupa Ligi'nde cezası bulunan Marcao forma giyemeyecek, ligde de en az 5 karşılaşmadan men edilmesi bekleniyor.





Yoğun telefon trafiği var

Brezilyalı futbolcunun nihai kararı için de Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim, yoğun bir telefon trafiği içerisinde. İkilinin yaptığı görüşmelerde henüz kararını açıklamama sebebinin, "Galatasaray'ın menfaatleri için en doğru kararı verme" konusunda görüş bildirmiş oldukları öğrenildi. Öte yandan ayrıca Marcao'ya, önümüzdeki günlerde iyi bir teklif gelmesi halinde satışı da gündemde olacak.

Metin Karabaş