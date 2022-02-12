Galatasaray haberi: 'Bu durumdan biz çıkartacağız'

Süper Lig 'in 25. haftasında Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray 'da mücadeleyi Berkan Kutlu değerlendirdi.

Çok zor durumda olduklarını dile getiren 24 yaşındaki futbolcu, "Söylenecek çok fazla bir şey yok. Herkes durumun farkında. Çok zor durumdayız. Galip gelemedik, çalışmaya devam edeceğiz. 1-0 geriye düştük, 1-1'i yakaladık. 2-1'i yakalayamadık ne yazık ki. Çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir başka yoruma gerek yok. Daha fazla daha fazla çabalamak zorundayız. Bu duruma biz soktuk, biz çıkarmak zorundayız" dedi.







