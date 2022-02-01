Süper Lig 'de kötü gidişata son vermek isteyen Galatasaray 'da transfer çalışmaları sürerken, Sarı-Kırmızılı ekibin gündemine gelen Gedson Fernandes'te flaş bir gelişme yaşandı. Portekizli futbolcunun formasını giydiği Benfica'nın teknik direktörü Nelsson Verissimo, futbolcunun takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Takımının Gil Vicente ile oynayacağı maçın öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Nelson Verissimo, Gedeson Fernandes'in takımdaki geleceği ile ilgili olarak, "Hiçbir şeyimiz eksik değil. Yalnızca geleceği belirsiz olan iki oyuncumuz kaldı. Gedson Fernandes ve Ferro. Bir an önce bu belirsizliğin çözülmesi gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen Portekizli futbolcu, Sarı-Kırmızılı forma ile 18 maça çıkmış ve 1 gol, 3 asistlik performans göstermişti.



