Sarı-Kırmızılı ekibin hocası Okan Buruk, geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor karşılaşmasından sonra yaptığı açıklamada en az 3 bölgeye transfer istediğini açıklamıştı. Buruk ve başkan Dursun Özbek de dünkü idmanda bir araya geldi. İkili, transferlerin son durumu hakkında konuştu. Başkan Özbek ise Buruk'a, güvence verdi. Yoğun bir mesai harcadıklarını vurgulayan Özbek, pazartesi günü Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşmaya kadar önemli adımlar atacaklarının altını çizerken, en az 2 transferi açıklamak üzere hazırlandıklarını da belirtti.

'Eksiklerimizi kapatacağız'

Özbek, konuyla ilgili olarak Buruk'a, şunları söyledi: "Eksiklerimizin farkındayız. Takımdan ve oynattığınız oyundan memnunuz. Bu hafta içerisinde eksiklerimizi kapatıp. Gelecek hafta transferleri tamamlamış olarak yola devam edeceğiz."