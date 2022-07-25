Galatasaray 'ın yıldız futbolcusu Bafetimbi Gomis, geçtiğimiz sezonu değerlendirirken, iki hafta sonra başlayacak lig ve Seferovic'le girişeceği forma yarışı için iddialı konuştu. İşte 36 yaşındaki Fransız yıldızın verdiği röportajdaki iddialı sözleri...

"İSTATİSTİKLERİM ORTADA, KULÜBEDE OTURMAYA ALIŞKIN DEĞİLİM"

Seferovic transfer edildi. Yedek kalma endişesi taşıyor musun?

İstatistiklerim ortada... Kulübede oturmaya alışkın değilim çünkü ben hiçbir zaman ikinci tercih olmadım. Lyon ve Marsilya'da oynadığım dönemlerde de iyi forvetler transfer edilmişti ama forma rekabetini ben kazanmıştım. Seferovic ile aynı forma için savaşacağız, önemli olan bu. Bazen ben, bazen Seferovic, bazen birlikte oynayacağız. Galatasaray'ı zirveye taşıyacağız.

"ÇOK İYİ OYUNCULARA SAHİBİZ"

Galatasaray adına kötü geçen geride kalan sezonu değerlendirir misin?

Kolay bir süreç değildi. Takımdaki stres, saha içine de yansıdı. Aslında başta Kerem olmak üzere çok iyi oyunculara sahibiz. Emre Kılınç'ı yetenekli buluyorum. Taylan ve Berkan da iyi oyuncular. Elbette en iyi performanslarını göstermediler ama sorumluluk aldılar ve daha iyi olacaklar. Takım arkadaşlarıma da söyledim; 'Kötü zamanlarda başarılı olduğunuz zamanlardan daha çok şey öğrenirsiniz.' Galatasaray'da geçirdiğiniz 1 sene, diğer takımlardaki 2-3 seneye bedeldir. Bu forma çok ağır bir forma... Gereken tecrübeyi aldık gelecek adına...

"İKİNCİLİK BAŞARI SAYILMAZ"

Yeni sezonda nasıl bir Galatasaray izleyeceğiz?

Galatasaray için ikincilik bile başarı sayılmaz. Taraftar sizden her zaman daha iyisini ister. Yeni başkan, yeni yönetim, yeni teknik heyet ve yeni transferlerle Galatasaray'ın çehresi değişti. İyi bir takım kuruluyor ve herkes ilk 11 için rekabet edecek. Avusturya'daki ilk hazırlık kampında çok iyi çalıştık. Sonuna kadar savaşacağız ve Galatasaray camiasını mutlu edeceğiz. Ait olduğumuz yere yani zirveye döneceğiz.

"BÜYÜK KULÜPLERDE BÜYÜK FUTBOLCULAR FORMA GİYER"

Transferleri nasıl buldun?

Büyük kulüplerde büyük oyuncular forma giyer ve transferlerin hepsine çok sevindim. Leo (Dubois) ve Sergio (Oliveira) takımlarına kaptanlık yapmış isimler. Seferovic de uluslararası tecrübeye sahip. Galatasaray'a geldiğim ilk dönemde de bu özellikte oyuncular vardı ve başarılı olmuştuk.

"ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN OKAN BURUK HOCAMIZ"

Yeni hocan Okan Buruk'la ilişkin nasıl?

Uzun süredir kendisiyle arkadaşlığım var. Elbette şimdi aramızda hoca-oyuncu arasında olması gereken mesafeyi koyduk. Başakşehir'i şampiyon yaptığında kendisini tebrik etmek için aramış "Bir gün Galatasaray'ı da çalıştıracaksın'' demiştim. Allah'a şükürler olsun ki Galatasaray, Okan Buruk'u seçti. Taktik anlamda zeki bir teknik adam. Enerjisi çok iyi. Yabancı diller bildiği için iletişim problemi yaşamıyor. Ayrıca iyi bir aile babası. Oğlu için yaptığı fedakârlıkları biliyorum. İnşallah G.Saray'ı şampiyon yapacak ve ileride Avrupa'da büyük bir takımı ya da Türkiye A Milli Takımı'nı çalıştıracak.

"GOL ATAMADIĞIM ZAMAN BIRAKIRIM"

36 yaşındasın ve hâlâ fitsin. Futbolu ne zaman bırakmayı düşünüyorsun?

Her zaman kendime hedefler koyuyorum ve 5 golle sezonu kapatsam bundan mutlu olamam! Hedeflediğim golleri atamadığım noktaya gelince futbolu bırakacağım.

"GERÇEK BAFE'Yİ GÖRECEKLER"

Gomis adına nasıl bir sezon geride kaldı?

10 GOL hedefi koymuştum; 9 gol attım. İyi oynadığım maçlar da oldu, kötü oynadığım karşılaşmalar da... Deneyimli bir oyuncuyum ama geçen sezon benim adıma da farklı bir tecrübe oldu. Her zaman şampiyon olmak için oynadım. Geçen sezonki oyunumuzun benim futbol stilime uyduğunu söyleyemem. Agresif, önde basan ve oyunu domine eden bir takımda gerçek gücümü gösteririm. Tabii ki takımın da benim arkamda olması önemli. Taraftarlar gerçek Bafe'yi bu sezon görecek.

"BAZEN KEREM'E KIZIYORUM"

Takım arkadaşın Kerem Aktürkoğlu hakkındaki görüşlerini öğrenebilir miyim?

Kötü bir sezonu geride bıraktık ama Kerem'i kazandık. Kendisini çok geliştirdi. Zaman zaman oyun içinde pas vermediğinde ona kızıyorum ama zaten böyle gelişecek. Çok yetenekli bir oyuncu Kerem. Ben de onu büyüğü olarak uyarıp yönlendireceğim.

Mohamed kariyerine Fransa'da devam edecek. Ligue 1'de başarılı olmuş biri olarak ne söylemek istersin?

Nantes'ın teknik direktörü, arkadaşım ve bana Mohamed'i sordu. İyi bir forvet olduğunu ve ona güven vermesi gerektiğini söyledim. Bence doğru bir kariyer planı izliyor. Galatasaray'da oynayan yabancılar buradan ağlayarak ayrılıyorlar çünkü Galatasaray çok özel bir kulüp. Telles burayı vitrin olarak kullanıp en üst seviyeye ulaştı. Mohamed'de aynısı neden olmasın?

"GALATASARAY'IN SEMBOLÜYÜM"

Bu kulüple olan bağım futbolun çok ötesinde… Türkiye'deki diğer takımlara saygım var ama kendimi Galatasaray'ın sembolü olarak görüyorum

Fransa'da ezeli rakiplerin formasını (St.Etienne, Lyon ve Marsilya) giydin ama Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynamayı düşünmedin. Neden?

Kazandığım paradan çok daha fazlasını sevgisaygı olarak gördüm. 1 sene oynadım ama Galatasaray'dan hiç kopmadım. Fransa, Almanya ve Dubai'ye ailemle tatile gittiğimde beni gören Galatasaray taraftarı bana hediyeler verdi, hesap bile almak istemediler ve sevgileriyle beni şok ettiler!

"HİKAYEYİ TAMAMLAYACAĞIM"

Aklımda hep buraya geri dönmek ve yarım kalan hikâyeyi tamamlamak vardı. Ocak ayında başka teklifler de aldım ama bu kulübü çok sevdiğim için hiç tereddüt yaşamadım. Galatasaray'ın en iyi zamanını da gördüm, en başarısız olduğu dönemi de. Galatasaray'a olan bağım, futboldan öte... Türkiye'deki diğer büyük kulüplere saygım var ama kendimi Galatasaray'ın sembolü olarak görüyorum. Zaten gol sevincime de bunu yansıtıyorum Aslan gibi kükreyerek...

Kaynak: Sabah