Galatasaray haberi... Bafetimbi Gomis, hem hesaplı hem başarılı

2017-18 sezonunda attığı gollerle adeta tek başına Galatasaray 'ı şampiyon yapan Bafetimbi Gomis'e o dönem 2.5 milyon Euro bonservis ödeyen Galatasaray, Fransız forvete de imza parasıyla birlikte 5.8 milyon Euro vermişti. Lig (29) ve Türkiye Kupası'nda (3) 32 kez ağları sarsan Gomis'in bir golünün maliyeti 260 bin Euro idi. Sarı-kırmızılı kulüp, 6 milyon Euro'ya Arabistan'a satıp maliyetini çıkardığı tecrübeli oyuncunun yerini doldurmak için ise dünyaları harcadı, üstelik karavana attı!

3.5 YIL SONRA SAHADA

Sözleşme fesih tazminatıyla birlikte Galatasaray'dan 13 milyon Euro alan Falcao, 2 sezonda 20 defa fileleri havalandırdı ve 1 golü 650 bin Euro'ya mal oldu. 13 milyon Euro bonservisle gelen Diagne ise 4.7 milyon Euro kazandığı sarı-kırmızılı takımda 26 gol attı ve 1 golünün değeri 680 bin Euro. Diagne ve Falcao'dan hem çok hesaplı hem de daha başarılı olan Gomis, cumartesi günü tam 3.5 sene sonra Aslantepe'ye dönüyor.

TAKIMA YEMEK VERDİ

Kayserispor maçında kadroda yer alacak Fransız yıldız, yeni teknik direktörü Torrent'e saha dışında da destek oluyor ve antrenmanlar dışında kalan zamanda takım arkadaşlarının hepsiyle ilgileniyor. Kayserispor maçı öncesi takıma moral yemeği veren Gomis'in bu tavrı, ondan gol atmasının dışında takıma liderlik yapmasını bekleyen Galatasaray yönetiminin yüzünü güldürdü.

Kaynak: Sabah