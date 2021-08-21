Galatasaray haberi: Avrupa’da Kerem Aktürkoğlu fırtınası

Galatasaray , önceki akşam UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Danimarka ekibi Randers’la deplasmanda oynadığı ilk tur maçından 1-1’lik sonuçla ayrıldı. Gelecek hafta perşembe günü İstanbul’da oynanacak mücadele öncesinde zafer için umutlarını koruyan Aslan’da, Kerem Aktürkoğlu attığı golle takımın beraberlikle sahadan ayrılmasında yardımcı oldu. Giresunspor’la deplasmanda oynanan Süper Lig mücadelesinde takım arkadaşı Marcao’nun maç içerisinde saldırısına uğramasının ardından sadece bir kaç gün sonra Avrupa arenasına çıkıp golünü atan 22 yaşındaki futbolcu, bu duruşuyla büyük alkış aldı.

Taraftarın beğenisini kazandı

Randers karşısında önceki akşam attığı golle bu sezon Avrupa arenasında 2 gol ve 3 asiste ulaşan yetenekli futbolcu, bu alanda takımın yıldızlarını solladı. Radamel Falcao, Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed gibi birçok önemli hücum oyuncusunun yer aldığı takımda bu 3’lünün önünde bir görüntü sergileyerek hem teknik direktör Fatih Terim’in hem de Galatasaraylı taraftarların büyük beğenisini kazanan Kerem, gelecek için umut verdi.

Randers’ı boş geçmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV’ye 2 maçta iki gol atan Aslan, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda kapıştığı İskoçya kulübü St.Johnstone filelerini de çifte mücadelede 5 kez sarsmıştı. Son olarak önceki akşam Randers kalesini de 1 kez havalandıran Cim Bom, Avrupa arenasında 5 maçın sonunda 8 gole ulaştı. Kerem Aktürkoğlu, 2 gol ve 3 asistle bu alanda Sarı-Kırmızılılar’ın en başarılı futbolcusu olmayı başardı.