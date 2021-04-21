Avrupa’nın kalburüstü 12 kulübü tarafından ortaya atılan ve gündeme damgasını vuran Avrupa Süper Ligi için Galatasaray’ın da adının geçmesi, sarı-kırmızılıları heyecanlandırmıştı. Milliyet'in haberine göre Avrupa Süper Ligi için sarı-kırmızılıların da adının geçmesi, camianın bazı üyelerini heyecanlandırırken, bir kısmının da itirazına neden oldu. Faruk Süren, “Galatasaray mutlaka bu denklemde bulunmalı” derken, Metin Öztürk ise, “Kendilerini futbol tanrısı sanan akbabalara izin vermeyiz” dedi.

Eski başkan Faruk Süren, “Alırlar almazlar bilmem ama kulüplerle mutlaka görüşülmesi lazım. Galatasaray mutlaka bu denklemde bulunmalı. Bu organizasyonla ilişkisinin olması gerekir" yorumunu yaptı. Başkan adaylığını açıklayan Süren’in damadı Burak Elmas da, kendi sosyal medyasından, “Avrupa futbolundaki köklü değişimi uzun zamandır izliyoruz. İlgili kurumlarla üst düzey temas halindeyiz. Galatasaray’ın âli menfaatleri, marka değeri ve kuruluş misyonu neyi gerektiriyorsa, onu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” demişti.

Başkan adayı Metin Öztürk ise, “Zengin kulüpler, Avrupa Ligi ile daha zengin yapılıp bir gösteri ligi kurulması hedefleniyor. Şimdi kendilerini futbolun tanrısı sanan akbabalar, kendi düzenlerini getirmek istiyorlar. Biz buna izin vermeyiz.” dedi. Diğer aday Eşref Hamamcıoğlu da, Ceferin’in Galatasaray ile ilgili konuşmasını vererek, “Avrupa elbette ki Galatasaray olmadan düşünülemez. UEFA Başkanı’nın bu sözlerini de Galatasaray’a Güven’in tescili kabul ediyoruz” diye yazdı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray’a da yer verdiği açıklamasında “Avrupa’daki tüm organizasyonların Atalanta, Celtic, Rangers, Dinamo Zagreb, Galatasaray gibi kulüplere ihtiyacı var. Hayalleri canlı tutmalıyız” demişti.

Kaynak: Milliyet







