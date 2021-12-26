Galatasaray haberi: Aslan ayağa kalktı

Galatasaray 'ın Süper Lig hasreti sonunda bitti... Tam7 haftadır galibiyetten uzak kalan ve şampiyonluk yarışından iyice uzak kalan Sarı- Kırmızılılar, daha da alt sıralara inme tehlikesini, Antalyaspor'u yenerek atlattı. Feghouli'nin 1 gol, Kerem'in de 1 gol 1 asistle yıldızlaştığı karşılaşmada 3 puana uzanan Sarı-Kırmızılılar, böylece ligde ilk devreyi moralli kapatmış oldu. Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider tamamlamasına rağmen ligde sıkıntılı günler geçiren Galatasaray, devre arasında yapılacak transferlerle birlikte yeniden iddiasını ortaya koymayı hedefliyor. Avrupa maçları ise Mart ayında başlayacak ve UEFA listesinde 3 değişiklik birden yapılabiliyor.





Sonunda iki farklı galibiyet

Geride kalan 19 haftada sadece 7 galibiyet alabilen Galatasaray, bunların üçünde rakiplerini 2 farkla mağlup edebildi. İlk hafta Giresun'u, 11. haftada da Gaziantep'i 2-0'la geçen Sarı- Kırmızılılar'ın diğer 5 galibiyeti ise tek farklıydı. Daha önce Kasımpaşa ve Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının tamamında öne geçtiği halde puan kaybeden Galatasaray'da, bu şanssızlığın Antalyaspor karşısında kırılması da bir başka sevinç kaynağı oldu.