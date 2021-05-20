Şampiyonluğu son hafta averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da takım kaptanı Arda Turan'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Fatih Terim'e olan sevgisini her fırsatta dile getiren Arda, geçtiğimiz yıllarda tecrübeli futbol adamı ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı ve 'Sevince böyle bakarsın...' notunu düştü. Sarı Kırmızılı ekip taraftarları, Arda'nın bu gönderisini kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Arda Turan ve Fatih Terim'in Galatasaray'la olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek. Yeni seçilecek yönetimin iki isimle de yeni sözleşme yapması bekleniyor.

Buzların eridiği o maç

Arda Turan'ın paylaştığı kare, ikilinin arasındaki buzların eridiği Başakşehir-Galatasaray maçından... Hatırlanacağı üzere o dönem Başakşehir forması giyen Arda, karşılaşma öncesi Fatih Terim'in yanına gitmiş ve hocasının elini öpmüştü.

Fatih Terim, olayla ilgili şöyle konuşmuştu:

"Ben çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor, bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor. Benim tanıdığım o eski Arda'yı görür gibi oldum bugün. Ben de çok duygulandım açıkçası. İnşallah onun da el öpenleri çok olur. Benim bıraktığım, benim yetişmesinde katkıda bulunduğum Arda, bu Arda. Bu Arda adamın kalbine de girer, gönlüne de girer tabii ki. O gün o söylemimi hak ediyorsa, bugün de bu söylemimi hak ediyor."