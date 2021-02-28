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Galatasaray haberi: Arda Turan geri sayımda! Sözleşme için son 5 maç

Galatasaray haberi... Sarı-Kırmızılıların tecrübeli yıldızı Arda Turan, kalan 14 maçın 5’inde ilk 11’de başlarsa sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.

28 Şubat 2021, Pazar 10:01 Son Güncelleme:
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Galatasaray haberi: Arda Turan geri sayımda! Sözleşme için son 5 maç

Fernando Muslera’nın dönmesinin ardından kaptanlığı bırakan Arda Turan, kalan 14 maçın 5’inde ilk 11’de başlarsa sözleşmesi otomatik olarak uzayacak. Fernando Muslera’nın dönmesinin ardından kaptanlığı bırakan Arda Turan, kalan 14 maçın 5’inde ilk 11’de başlarsa sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.Sezon başında yapılan sözleşmede, “A Takım’ın UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11’de başlaması halinde sözleşmesinin bir yıl daha uzayacağı ve 5 milyon lira garanti para alacağı belirtilen tecrübeli oyuncu, bugüne kadar 17’si lig, 1’i de Avrupa müsabakası olmak üzere 18 karşılaşmada şans buldu.

Kaynak: Milliyet


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