Galatasaray haberi: Ara transfer kaynağı Marcao ve Kerem Aktürkoğlu'ndan
Galatasaray'da isimleri başka kulüplerle anılan Marcao ve Kerem Aktürkoğlu gibi potansiyelli isimlerin satılması halinde kasaya girecek para, yeni yıldızların transferinde kullanılacak.
Şampiyonluk hedeflediği Süper Lig ve eski günlerine dönmek istediği Avrupa Ligi'nde yarışırken kadroyu zayıflatmayı kesinlikle istemeyen Galatasaray 'da, alternatifli planlar hazırlanıyor. Özellikle Kerem Aktürkoğlu ve Marcao gibi potansiyelli ama ilk 11 oyuncusu olan isimlere iyi teklifler gelmesi sonrası olası bir satış halinde neler yapılabileceği konusunda çeşitli görüşmeler gerçekleşti.
Yaz döneminde başlayan gençleştirme operasyonuna, Ocak ayında da devam edecek olan Sarı-Kırmızılılar'da hem Başkan Burak Elmas hem de teknik patron Fatih Terim, kadroya yeni yıldızların dahil edilmesi konusunda anlaştı.