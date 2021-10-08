Şampiyonluk hedeflediği Süper Lig ve eski günlerine dönmek istediği Avrupa Ligi'nde yarışırken kadroyu zayıflatmayı kesinlikle istemeyen Galatasaray 'da, alternatifli planlar hazırlanıyor. Özellikle Kerem Aktürkoğlu ve Marcao gibi potansiyelli ama ilk 11 oyuncusu olan isimlere iyi teklifler gelmesi sonrası olası bir satış halinde neler yapılabileceği konusunda çeşitli görüşmeler gerçekleşti.





Yaz döneminde başlayan gençleştirme operasyonuna, Ocak ayında da devam edecek olan Sarı-Kırmızılılar'da hem Başkan Burak Elmas hem de teknik patron Fatih Terim, kadroya yeni yıldızların dahil edilmesi konusunda anlaştı.

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