Süper Lig'de Galatasaray - Göztepe maçı kadrosuna alınmayan ve sonrasında Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf nedeniyle konuşulan Arda Turan için flaş bir iddia gündeme geldi.

Eski hakem Ahmet Çakar, Domenec Torent'in "Arda Turan'ın paylaşımını ona sorun" şeklindeki sözlerinin ardından, 35 yaşındaki ismin futbol hayatının bittiğini iddia etti.

"Arda'nın futbol kariyeri bitmiştir"

Arda Turan ile ilgili konuşan Ahmet Çakar "Arda Turan'ın futbol kariyeri 22.02.2022 itibariyle bitmiştir. Bir daha kadroya alınmaz. Domenec Torrent'in açıklamaları ortada. Arda'ya en az iki ay su yok. Temmuz ayında falan Kırkıpınar'da oynayabilir! Arda Turan gibi bir ismin bu saatten sonra alt ligde ya da Anadolu takımında oynayacağını düşünmüyorum, bu büyük bir hata olur." ifadelerini kullandı.

Domenec Torrent'ten Arda Turan sözleri;

"Arda Turan'ın, Fatih Terim ile fotoğraf koyduğunu söylediniz. İstediği insanla istediği fotoğrafı çekebilir, sosyal medyaya da koyabilir. Bu soruyu ona sormak lazım ama bizim için bugünkü maçın önemi daha öncelikli bir konu."