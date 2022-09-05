Süper Lig 'de 5. haftanın kapanış maçında Galatasaray , sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Galatasaray'ın stoperlerinden Abdülkerim Bardakçı, 31. ve 45. dakikada gördüğü sarı kartlar sonucunda kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.





Abdülkerim Bardakçı, Gaziantep FK maçına kadar Süper Lig'de çıktığı 88 maçta hiç kırmızı kart görmemişti. 27 yaşındaki stoper, Süper Lig'deki 89. maçında ilk kırmızı kartını görmüş oldu.

Galatasaray, Abdülkerim'in kırmızı kart görmesi sonrası sosyal medyadan ikinci sarı kart pozisyonuna ilişkin bir paylaşım gerçekleştirdi.















