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Galatasaray haberi: Abdülkerim Bardakçı'dan Süper Lig'deki ilk kırmızı kart

Gaziantep FK karşısında ilk yarıda gördüğü iki sarı kart ile oyun dışında kalan Abdülkerim Bardakçı, Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartını görmüş oldu.

05 Eylül 2022, Pazartesi 22:29 Son Güncelleme:
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Galatasaray haberi: Abdülkerim Bardakçı'dan Süper Lig'deki ilk kırmızı kart

Süper Lig 'de 5. haftanın kapanış maçında Galatasaray , sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Galatasaray'ın stoperlerinden Abdülkerim Bardakçı, 31. ve 45. dakikada gördüğü sarı kartlar sonucunda kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 

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(ÖZET) Galatasaray-Gaziantep FK maç sonucu: 2-1


Abdülkerim Bardakçı, Gaziantep FK maçına kadar Süper Lig'de çıktığı 88 maçta hiç kırmızı kart görmemişti. 27 yaşındaki stoper, Süper Lig'deki 89. maçında ilk kırmızı kartını görmüş oldu. 

Galatasaray, Abdülkerim'in kırmızı kart görmesi sonrası sosyal medyadan ikinci sarı kart pozisyonuna ilişkin bir paylaşım gerçekleştirdi.





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