Galatasaray haberi: 12 oyuncunun Milli Takım karnesi

Galatasaray , Fenerbahçe derbisi öncesinde milli takımlara 12 oyuncusunu gönderdi. Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed, derbi hazırlıklarının ilk etabında yer almadı. Bazı isimler erken dönerken, bir kısmı da Fenerbahçe maçına kadar takımdaki yerini alacak. Galatasaray’da özellikle Kerem, Feghouli ve Halil milli arayı çok verimli geçirdi. Üç oyuncu da oynadıkları ikişer maçta ikişer gol kaydettiler. Sarı- Kırmızılı takımın hücum hattının önemli parçaları olan isimlerden derbide de beklenti büyük olacak.

Morutan idmana çıktı

Galatasaray’da Romanya Milli Takımı’ndan adalesinde ağrı hissederek dönen Olimpiu Morutan iyileşti, dün akşam kontrollü olarak takımla çalıştı. Sarı- Kırmızılı takımda son haftalarda kilit rol oynayan genç yıldızın antrenmana katılması yüzleri güldürdü.

Muslera yorgun dönüyor

Sarı-Kırmızılı formayla zaman zaman eleştirilen kaptan Fernando Muslera ise Milli Takım ’da da iyi bir periyot geçirmedi. 4 gol yiyen tecrübeli file bekçisi kıtalar arası yolculuk yapacağı için de yorgun dönecek. Aynı şekilde DeAndre Yedlin de hem 180 dakika oynamış olacak hem de uzun bir yolculuk yaparak dönecek.

Kim, ne kadar görev yaptı?

Luyindama - Kongo - 180 dakika

Muslera - Uruguay - 180 dakika

Yedlin - ABD - 180 dakika

Kerem - Türkiye - 169 dakika

Halil - Türkiye - 138 dakika

Feghouli - Cezayir - 135 dakika

Cicaldau - Romanya - 104 dakika

Barış Alper - Türkiye - 102 dakika

Morutan - Romanya - 96 dakika

Mohamed - Mısır - 46 dakika

Berkan - Türkiye - 21 dakika

Taylan - Türkiye - Süre alamadı