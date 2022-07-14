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Galatasaray günü tek antrenmanla tamamladı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

14 Temmuz 2022, Perşembe 15:03 Son Güncelleme:
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Galatasaray günü tek antrenmanla tamamladı

Yeni sezon öncesinde yurt dışı kamp çalışmaları için Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında bulunan Galatasaray , günü tek antrenmanla tamamladı. Dün oynanan MOL Fehervar karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular günü rejenerasyon çalışmaları yaparken; diğer futbolcular, antrenmana dinamik ısınmayla başladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde savunma ve hücum organizasyonları üzerine çalışan sarı-kırmızılılar, pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale oyun oynadı. Antrenman soğuma hareketleri ile sona erdi. 

Galatasaray, Avusturya'daki hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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