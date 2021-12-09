Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki son maçında Lazio'ya konuk oluyor. Ortaya koyduğu futbolla Avrupa'nın 2 numaralı kupasında adından fazlasıyla söz ettiren Fatih Terim'in öğrencileri, grupta oynadığı 5 maçta aldığı 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puanla zirvede bulunuyor. Gruptan lider çıkan takımı belirleyecek bu mücadelede Aslan, Roma’da alacağı sonuçla gruptan lider olarak direkt olarak son 16’ya turlamayı amaçlıyor. Bu sezon Türkiye’ye 2200 puan kazandıran Cim Bom, Lazio’yu yenerse galibiyetten 400, liderlikten 800, son 16’dan da 200 olmak üzere, ülkemize 1400 puan daha getirecek.

Galatasaray gruptan nasıl lider çıkar?

Galatasaray berabere kalır ya da kazanırsa grup lideri olacak. Temsilcimiz ilk maçta güçlü rakibine 1-0'lık üstünlük sağladı. Olası bir yenilgide ikili averaja bakılacak. Deplasman golü kuralı geçerli olmayacak. İki takım da 4 averaja sahip. Galatasaray'ın liderlik için Roma'da kaybetmemesi gerekiyor. Grup lideri doğrudan son 16 turuna katılacak. 2. olan takım Şampiyonlar Ligi’nden gelecek bir grup 3.’süyle Play-Off oynayacak. Bu 3.’ler arasında Leipzig, Dortmund, Porto ve Barcelona gibi devler de var.

Galatasaray 2. olursa muhtemel rakipler hangi takımlar?

Grup lideri olursa doğrudan son 16 turuna kalacak olan Galatasaray, ikinci sırada yer alırsa, Play-Off turuna kalacak ve Şampiyonlar Ligi'nden gelecek bir grup üçüncüsüyle eşleşecek. Olası bir ikincilik halinde, Devler Ligi'nden Galatasaray'ın karşısına çıkma ihtimali bulunan rakipler şunlar:

- Leipzig

- Porto

- Dortmund

- Sheriff

- Barcelona

- Villarreal/Atalanta

- Sevilla

- Zenit

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi'nde Play-Off kurası 13 Aralık'ta çekilecek. Grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar seri başı olacak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan takımlarla eşleşecek. Avrupa Ligi'ndeki ikinciler, Play-Off'taki ilk mücadeleye kendi sahasında çıkacak. İlk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak. Turu geçenler, son 16'ya kalacak.

Son 16 Turu ne zaman?

Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 8 takımla, Play-Off'tan çıkacak 8 takım, son 16 Turu’nda karşılaşacak. Liderler kurada seri başı olacak ve rövanşa kendi sahasında çıkacak. Son 16 Turu’nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022'de oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek.