Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Galatasaray puan durumu

Galatasaray ile Club Brugge bu akşam Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5. maçta karşı karşıya gelecekler. İki takımın da UEFA Avrupa Ligi şansları devam ediyor. Bu akşam Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma iki takımın da Avrupa kaderini belirleyecek.

A Grubu puan durumu

1- PSG / 9 puan

2- Real Madrid / 4 puan

3- Club Brugge / 2 puan

4- GALATASARAY / 1 puan

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Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

Grup aşamasının ilk yarısını 1 puan ile son sırada noktalayan Galatasaray’ın umudu halen sürüyor. Son maçında Real Madrid'e 6-0 yenilen Galatasaray bu akşam Club Brugge’u ağırlayacak. Galatasaray bu akşam Belçika ekibini yenerse UEFA Avrupa Ligi şansını son haftaya taşıyacak. Galatasaray son maçta deplasmanda PSG ile karşılaşacak. Club Brugge ise Real Madrid'i konuk edecek.

Galatasaray, Real Madrid'i bekleyecek

Galatasaray, 11 Aralık’ta Fransa’ya gittiğinde yüksek ihtimalle şu an 3. sıradaki Brugge’a 7 puan fark atan PSG, gruptan çıkmayı garantilemiş olacak. Eğer bu senaryo gerçekleşirse Galatasaray 3. sıradan Avrupa Ligi biletini yakalayacak.