Süper Lig 'de son haftalarda aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerinde toplayan ve Dünya Kupası arası öncesinde ligde 27 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray 'da devre arası transfer çalışmaları hız kazandı.

Sezon başında Icardi, Mata, Mertens, Sergio Oliveira gibi yıldızları kadrosuna katarak adından oldukça söz ettiren Cim Bom, Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur yönetiminde gerçekleştirdiği transferlere bir yenilerini daha eklemeye hazırlanıyor.





DEVRE ARASI OPERASYONU

Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda harekete geçen sarı kırmızılılar, transfer listesinde yer alan isimler için hamle yapmaya başladı.

PATRICK VAN AANHOLT İLE YOLLAR AYRILACAK

Sarı kırmızılı takımda Hollandalı sol bek oyuncusu Patrich van Aanholt, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle kulübe ihtar çekmişti. Sarı kırmızılı takımda sezon başında forma giyen ancak daha sonra yaşanan sıkıntılar nedeniyle kadroda yer bulamayan tecrübeli futbolcuyla devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.

AYRILMAK İSTEMİYOR

Sarı kırmızılı takımda 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı futbolcunun takımdan ayrılmak istemediği, İstanbul'da ailesi ile birlikte mutlu oldukları ifade ediliyor.

Galatasaraylı yöneticilerin bu duruma bir çare aradığı, aksi halde sözleşme feshinden doğacak ödemenin kendileri için yük olacağı gelen bilgiler arasında... Cim Bom'un oyuncuyla anlaşarak uygun bir fesih bedeli karşılığı yolların ayrılması hedefleniyor.

FRANSIZ EKİBİYLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray, ocak ayındaki ara transfer için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Savunmanın soluna takviye yapmayı planlayan Galatasaray, 2022 Dünya Kupası'nda Senegal forması giyen Monaco'lu Ismail Jakobs için harekete geçtiği iddia edildi.





Patrick van Aanholt ile yollarını ayırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın Ismail Jakobs'un menajeri ile temasa geçtiği ve Monaco ile görüşmeye hazır olduğu öğrenildi. 23 yaşındaki Senegalli sol bek orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Monaco ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jakobs için Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duracağı ifade ediliyor. Piyasa değeri 7 milyon Euro civarında olan Senegalli sol bekin satın alma opsiyon fiyatının da makul bir düzeye çekilmeye çalışılacağı da gelen haberler arasında.





Ismail Jakobs, 2022 Dünya Kupası'nda Senegal'in Hollanda ile oynadığı maçın 2. yarısında oyuna girerken, Senegal'in Katar ile oynadığı maçta ilk 11'de forma giydi.