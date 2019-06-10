Galatasaray gözünü Bennacer ve Traore'ye dikti

Galatasaray transferde İtalya'ya yöneldi... Empoli’nin iki genç orta sahası Traore (19) ve Bennacer’i (21) gözüne kestiren Galatasaray’da, idari menacer Şükrü Hanedar bu hafta İtalya’ya gidecek. Hem kulüple hem de oyuncuların menacerleriyle görüşecek.

10 Haziran 2019, Pazartesi 06:01
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Galatasaray gözünü Bennacer ve Traore'ye dikti

Cim Bom, orta sahaya yapılacak takviyeler konusunda scout (izleme) ekibinin raporu sonrası rotayı İtalya’ya çevirdi. Küme düşen Empoli’nin genç yıldızları Traore (19) ve Bennacer (21) ile ilgilenen Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim de bu oyuncuları izledi ve onay verdi. Terim’in sağ kolu Şükrü Hanedar, görüşmelerde bulunmak için bu hafta Çizme’nin yolunu tutacak. İtalya pazarına oldukça hakim olan Galatasaray’ın idari menaceri, burada hem Empoli kulübünün yetkilileriyle hem de oyuncuların menacerleriyle temas kuracak.

Kamp yeri de bakacak

Yönetimin ajandasında bu iki isimle ilgili pek çok opsiyon var. Eğer bu oyuncuların bonservis bedelleri yüksek gelirse, satın alma opsiyonlu kiralama önerisi sunulacak. Duruma göre genç yıldızların sonraki satışlarından pay ve farklı bonuslar da teklif edilecek. Hanedar aynı zamanda sezon başı kampı için İtalya’da incelemelerde de bulunacak.

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