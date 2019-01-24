Ziraat Türkiye Kupası’nda Boluspor’u deplasmanda 1-0 yenerek tur için avantaj yakalayan Galatasaray, lige dönüş yaptı. Sarı-Kırmızılılar, cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına, ara vermeden başladı.

Bolu karşısında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise antrenmana salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. İdmanın sahada yapılan bölümünde ise 6’ya 6 oyunsal formda dayanıklılık uygulaması gerçekleşti. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Semih takımla çalıştı

Teknik direktör Fatih Terim, diğer taraftan Göztepe analizi yaptı ve maçın taktiğiyle ilgili oyuncularına uyarılarda bulundu. İdmanda yeni transfer Semih Kaya da takımla birlikte çalıştı. Hazırlıklar bugün saat 11.00’de yapılacak idmanla sürecek.